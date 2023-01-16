У Запорізькій області масові заходи на Водохреща не відбудуться, - ОВА

Відповідальність за можливі надзвичайні події при купанні у крижаній воді лежатиме виключно на порушниках.

На території Запорізької області на Водохреща не будуть відбуватись масові заходи. Цьогоріч церквам доведеться переглянути звичний формат заходів з освячення води, а вірянам - відмовитись від обряду занурення.

Про це повідомила пресслужба Запорізької ОВА.

“У зв'язку з наявністю потенційних загроз, які несуть дії військ країни-окупанта, на Водохреще на р. Дніпро та інших водних об'єктах не функціонуватимуть спеціальні локації для занурення, правоохоронці та рятівники не здійснюватимуть там чергування”, - повідомили у пресслужбі.

Обласна влада наголошує, що виключно порушники нестимуть відповідальність за можливі надзвичайні події при купанні у крижаній воді.

Також Запорізька ОВА звернулась до громадян із проханням не створювати в храмах скупчень людей, відвідувати церковні заходи впродовж світлої пори доби та групами не більше 3-х осіб.

Нагадаємо, мешканцям Києва рекомендують не проводити масових зборів та заходів напередодні Водохреща, оскільки в Україні діє воєнний стан.