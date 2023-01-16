Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Запоріжжя із зенітно-ракетних комплексів С-300 в ніч на 16 січня зросла з п'яти до дев'яти.

Про це повідомила поліція Запорізької області.

"У результаті ракетного обстрілу постраждали дев’ятеро людей – чотирьох госпіталізовано до медичних закладів, із них – двоє дітей, 9 та 15 років", – йдеться у повідомленні.

Поліція зауважила, що мішенню агресора знову стали мирні жителі Запоріжжя: влучання ракети зафіксували за два метри від п’ятиповерхівки.

Фото: Поліція Запоріжжя

Фото: Поліція Запоріжжя

Фото: Поліція Запоріжжя

Фото: Поліція Запоріжжя

Фото: Поліція Запоріжжя

Фото: Поліція Запоріжжя

Нагадаємо, що російські військові в ніч на 16 січня обстріляли Запоріжжя.