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Кількість постраждалих від обстрілу Запоріжжя зросла до дев’яти

Чотирьох людей госпіталізовано до медичних закладів.

Кількість постраждалих від обстрілу Запоріжжя зросла до дев’яти
Фото: Поліція Запорізької області

Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Запоріжжя із зенітно-ракетних комплексів С-300 в ніч на 16 січня зросла з п'яти до дев'яти.

Про це повідомила поліція Запорізької області.

"У результаті ракетного обстрілу постраждали дев’ятеро людей – чотирьох госпіталізовано до медичних закладів, із них – двоє дітей, 9 та 15 років", – йдеться у повідомленні.

Поліція зауважила, що мішенню агресора знову стали мирні жителі Запоріжжя: влучання ракети зафіксували за два метри від п’ятиповерхівки.

Фото: Поліція Запоріжжя

Фото: Поліція Запоріжжя

Фото: Поліція Запоріжжя

Фото: Поліція Запоріжжя

Фото: Поліція Запоріжжя

Фото: Поліція Запоріжжя

Нагадаємо, що російські військові в ніч на 16 січня обстріляли Запоріжжя.

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