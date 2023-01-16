Арестович відкликав своє вибачення за слова про нібито збиття українцями ракети у Дніпрі
Арестович відкликав своє вибачення за слова про нібито збиття українцями ракети у Дніпрі
У Повітряних силах розповіли, яка ППО здатна збивати російські Х-22
У Повітряних силах розповіли, яка ППО здатна збивати російські Х-22
Ракетний удар по Дніпру: кількість загиблих склала 40 людей (оновлено)
Ракетний удар по Дніпру: кількість загиблих склала 40 людей (оновлено)
Повітряні сили про обстріл будинку у Дніпрі: немає жодних сумнівів, що це була ракета Х-22
Повітряні сили про обстріл будинку у Дніпрі: немає жодних сумнівів, що це була ракета Х-22
Успіх мемуарів принца Гаррі: приреченість чи розрахунок?
Успіх мемуарів принца Гаррі: приреченість чи розрахунок?
Щедрик: краще ніколи, ніж пізно
Щедрик: краще ніколи, ніж пізно
Суддю Київського окружного адмінсуду, яка не подала декларацію через релігійні переконання, визнали винною
Суддю Київського окружного адмінсуду, яка не подала декларацію через релігійні переконання, визнали винною
Був обстріл Києва ракетами С-400 або С-300, - Ігнат про удар 14 січня
Був обстріл Києва ракетами С-400 або С-300, - Ігнат про удар 14 січня
ГоловнаСвіт

У Британії заявили, що Росія використовує примусову працю в'язнів для виробництва зброї

Міністр оборони підкреслив, що Захід нарощує свої зусилля щодо підтримки України.

У Британії заявили, що Росія використовує примусову працю в'язнів для виробництва зброї
Бен Воллес
Фото: ЕРА/UPG

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що Росія використовує примусову працю в'язнів для виробництва зброї і назвав це "примітним", передає The Guardian.

Воллес зазначив, що країна-агресор, зокрема, її президент Володимир Путін вважав, що Захід втомиться від війни і зазнає розколу. 

"Україна продовжує боротись. Захід не тільки не розпадається, а й нарощує свої зусилля", - підкреслив британський міністр.

Він додав, що міжнародне співтовариство не втратить імпульсу підтримувати України у 2023 році. Зокрема, Великобританія направить танки Challenge 2 із броньованими ремонтно-евакуаційними машинами.

Нагадаємо, у новому пакеті військової допомоги Великої Британії, окрім танків Challenger 2, будуть також 30 гармат AS90.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також