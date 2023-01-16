У Британії заявили, що Росія використовує примусову працю в'язнів для виробництва зброї

Міністр оборони підкреслив, що Захід нарощує свої зусилля щодо підтримки України.

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що Росія використовує примусову працю в'язнів для виробництва зброї і назвав це "примітним", передає The Guardian.

Воллес зазначив, що країна-агресор, зокрема, її президент Володимир Путін вважав, що Захід втомиться від війни і зазнає розколу.

"Україна продовжує боротись. Захід не тільки не розпадається, а й нарощує свої зусилля", - підкреслив британський міністр.

Він додав, що міжнародне співтовариство не втратить імпульсу підтримувати України у 2023 році. Зокрема, Великобританія направить танки Challenge 2 із броньованими ремонтно-евакуаційними машинами.

Нагадаємо, у новому пакеті військової допомоги Великої Британії, окрім танків Challenger 2, будуть також 30 гармат AS90.