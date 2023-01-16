​США почали навчати українських військових у Німеччині

Сполучені Штати Америки розпочали розширену програму з підготовки українських військовослужбовців на території Німеччині.

Про це заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі, передає "Мілітарний" із посиланням на The Washington Post.

За його словами, навчання почалися в неділю на полігоні Графенвер та триватимуть п’ять-шість тижнів. У ході них близько 500 українських бійців пройдуть програму військової підготовки.

"Ми хочемо, щоб українці мали здатність успішно захищати свою країну", – наголосив Міллі.

У Німеччині наразі є повний комплект зброї та обладнання, яке необхідно для таких тренувань.

Міллі планує провести тиждень у Європі, зустрітися з європейськими колегами, переглянути процес тренування, спостерігати за логістичними вузлами, через які Україні постачається зброя, і взяти участь у конференції з планування, в якій візьмуть участь союзники по НАТО та українські військові.

У п’ятницю він і міністр оборони США Ллойд Остін візьмуть участь у засіданні Контактної групи по Україні.

Нагадаємо, США планують навчати близько 500 українських військовослужбовців щомісяця на полігоні Графенвер у Німеччині. Навчання включатиме роботу в класі та польову роботу. Воно розпочнеться з невеликих загонів і поступово розростатиметься до більших підрозділів, і завершиться складнішими бойовими навчаннями з об’єднанням цілого батальйону.