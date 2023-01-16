Арестович відкликав своє вибачення за слова про нібито збиття українцями ракети у Дніпрі
Арестович відкликав своє вибачення за слова про нібито збиття українцями ракети у Дніпрі
Був обстріл Києва ракетами С-400 або С-300, - Ігнат про удар 14 січня
Був обстріл Києва ракетами С-400 або С-300, - Ігнат про удар 14 січня
Щедрик: краще ніколи, ніж пізно
Щедрик: краще ніколи, ніж пізно
У Повітряних силах розповіли, яка ППО здатна збивати російські Х-22
У Повітряних силах розповіли, яка ППО здатна збивати російські Х-22
Суддю Київського окружного адмінсуду, яка не подала декларацію через релігійні переконання, визнали винною
Суддю Київського окружного адмінсуду, яка не подала декларацію через релігійні переконання, визнали винною
Ракетний удар по Дніпру: кількість загиблих склала 36 людей (оновлено)
Ракетний удар по Дніпру: кількість загиблих склала 36 людей (оновлено)
Успіх мемуарів принца Гаррі: приреченість чи розрахунок?
Успіх мемуарів принца Гаррі: приреченість чи розрахунок?
Повітряні сили про обстріл будинку у Дніпрі: немає жодних сумнівів, що це була ракета Х-22
Повітряні сили про обстріл будинку у Дніпрі: немає жодних сумнівів, що це була ракета Х-22
ГоловнаСвіт

​США почали навчати українських військових у Німеччині

Близько 500 українських бійців пройдуть програму військової підготовки.

​США почали навчати українських військових у Німеччині
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба Генштаба ЗСУ

Сполучені Штати Америки розпочали розширену програму з підготовки українських військовослужбовців на території Німеччині.

Про це заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі, передає "Мілітарний" із посиланням на The Washington Post.

За його словами, навчання почалися в неділю на полігоні Графенвер та триватимуть п’ять-шість тижнів. У ході них близько 500 українських бійців пройдуть програму військової підготовки.

"Ми хочемо, щоб українці мали здатність успішно захищати свою країну", – наголосив Міллі.

У Німеччині наразі є повний комплект зброї та обладнання, яке необхідно для таких тренувань.

Міллі планує провести тиждень у Європі, зустрітися з європейськими колегами, переглянути процес тренування, спостерігати за логістичними вузлами, через які Україні постачається зброя, і взяти участь у конференції з планування, в якій візьмуть участь союзники по НАТО та українські військові.

У п’ятницю він і міністр оборони США Ллойд Остін візьмуть участь у засіданні Контактної групи по Україні. 

Нагадаємо, США планують навчати близько 500 українських військовослужбовців щомісяця на полігоні Графенвер у Німеччині. Навчання включатиме роботу в класі та польову роботу. Воно розпочнеться з невеликих загонів і поступово розростатиметься до більших підрозділів, і завершиться складнішими бойовими навчаннями з об’єднанням цілого батальйону.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також