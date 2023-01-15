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У Молдові підірвали ракету, яка впала під час ударів росіян по Україні

Ніхто з місцевих жителів не постраждав.

У Молдові підірвали ракету, яка впала під час ударів росіян по Україні
Фото: Newsmaker

Команда саперів разом із представниками міністерства внутрішніх справ Молдови провела контрольований вибух ракети, що впала 14 січня біля села Ларга на кордоні з Чернівецькою областю.

Про це повідомляє Newsmaker. 

"Завдання виконали в умовах максимальної безпеки", - повідомили в МВС.

Також у міністерстві зазначили, що ніхто з місцевих жителів не постраждав, а тепер сапери усунули небезпеку, що загрожувала їм. Зараз армія і представники МВС обстежують територію навколо, щоб зібрати всі уламки.

"Усі зібрані деталі та докази з місця інциденту передадуть спеціалізованим прокурорам", - зазначили в МВС.

Нагадаємо, молдовські прикордонники виявили уламки російської ракети біля села Ларга на півночі країни. Це вже третій випадок падіння на територію Молдови уламків ракет через обстріл України.

15 січня виявили бойову частину ракети, яка впала біля кордону з Україною під час вчорашнього ракетного удару РФ. 

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