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РФ виводить частину кораблів із Новоросійська через загрозу ударів, - британська розвідка

11 січня з порту вийшла група з не менше ніж 10 кораблів.

РФ виводить частину кораблів із Новоросійська через загрозу ударів, - британська розвідка
Ілюстративне фото
Фото: ОК "Південь"

Росія виводить частину кораблів з баз дислокацій. Ймовірна причина цього - загроза ударів.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.

Так, 11 січня з порту у Новоросійську вийшла група з не менше ніж 10 кораблів. Ймовірно, Росія таким чином намагається розосередити флот.

"Враховуючи тип і кількість суден, які одночасно виходять у море, ці дії, ймовірно, є розосередженням флоту у відповідь на конкретну загрозу Новоросійську, яку, на думку Росії, вона виявила", - йдеться у повідомленні.

Розвідка зазначає, що вивід цих кораблів у море не є підготовкою до обстрілів України крилатими ракетами. Також малоймовірною є версія про підготовку до десантних операцій.

"Чорноморський флот здебільшого залишається фіксованим через передбачувані загрози з боку України та продовжує надавати пріоритет захисту сил над наступальними або патрульними операціями", - додали у Міноборони.

Нагадаємо, Британський флот також відстежує пересування російського військового корабля у Північному морі.

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