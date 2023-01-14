Президент США Байден 7 лютого виступить зі щорічною промовою про стан країни

Щорічне звернення дає президенту-демократу можливість викласти свої законодавчі цілі в середині його чотирирічного терміну.

Президент США Джо Байден 7 лютого має намір виступити в Конгресі з промовою про стан країни.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на пресслужбу Білого дому.

Раніше речник палати представників конгресу США Кевін Маккарті запросив Байдена виступити на цьому засіданні.

"Моє офіційне зобов'язання полягає в тому, щоб запросити вас виступити на спільному засіданні конгресу у вівторок 7 лютого 2023 року, щоб Ви згідно правил Конституції доповіли про стан справ у країні", - сказав Маккарті.

Зазначається, що щорічне звернення дає президенту-демократу можливість викласти свої законодавчі цілі в середині його чотирирічного терміну.

Байден виступить із промовою в Палаті представників лише через кілька тижнів після того, як республіканці зайняли її, пообіцявши кинути виклик його законодавчому порядку денному та розпочати численні розслідування щодо Байдена та його адміністрації.

Нагадаємо, 10 січня стало відомо, що адвокати президента Сполучених Штатів ще торік у листопаді у вашингтонському “Biden-Penn Center” виявили папери періоду з 2013 по 2016 роки. Помічники Байдена, як повідомляється, самі звернулися до Міністерства юстиції США із проханням забрати знахідку.