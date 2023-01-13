НАТО розмістить літаки-розвідники AWACS у Румунії

НАТО готує розгортання літаків спостереження з бортовою системою попередження та контролю (AWACS) у Бухаресті, Румунія. Літаки планують прибути 17 січня 2023 року і будуть підтримувати посилену присутність Альянсу в регіоні та стежити за російською військовою активністю.

Про це повідомляє пресслужба НАТО.

“Оскільки незаконна війна Росії в Україні продовжує загрожувати миру та безпеці в Європі, не повинно бути жодних сумнівів щодо рішучості НАТО захищати й захищати кожен дюйм території Альянсу”, — заявила речник НАТО Оана Лунгеску.

За її словами, AWACS може виявляти літаки за сотні кілометрів, що робить їх ключовим засобом для стримування та оборони НАТО.

Крім того, AWACS може виявляти літаки за сотні кілометрів, що робить їх ключовим засобом для стримування та оборони НАТО.

У відповідь на війну Росії в Україні НАТО збільшило свою повітряну присутність у Східній Європі за допомогою додаткових винищувачів, літаків-розвідників і танкерів. З лютого 2022 року системи AWACS НАТО здійснюють регулярне патрулювання над Східною Європою та регіоном Балтійського моря для відстеження російських військових літаків поблизу кордонів НАТО.

Найближчими днями AWACS НАТО розпочне розвідувальні польоти виключно над територією Альянсу. Планується, що місія триватиме кілька тижнів. Літаки належать до флоту з 14 літаків спостереження НАТО, які зазвичай базуються в Гайленкірхені, Німеччина. Близько 180 військовослужбовців розгорнуть базу ВПС Румунії в Отопені поблизу Бухареста для підтримки літаків.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна де-факто вже стала членом НАТО. Він впевнений, що в найближчому майбутньому Україна стане членом НАТО де-юре.