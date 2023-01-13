США підтримують передачу танків Україні, - Пентагон

Також необхідно забезпечити можливості для тренування українців та обслуговування такого озброєння.

Сполучені Штати підтримують всі ініціативи союзників і партнерів стосовно надання Україні безпекової допомоги.

Про це повідомив речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер.

“Ми абсолютно підтримуємо будь-які типи оборонних спроможностей, які наші міжнародні союзники й партнери можуть надати Україні, включно з танками”, - сказав Райдер.

При цьому необхідно забезпечити можливості для тренування українців, а також обслуговування такого озброєння.

Райдер вважає, що ці питання будуть обговорюватися на зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Рамштайні 20 січня.

Також учасники засідання зосередяться на протиповітряній обороні Україні та постачання їй боєприпасів.

Речник Пентагону повідомив, що зараз готуються навчання підрозділів ЗСУ на БМП Bradley, які будуть передані Україні.

Ця техніка буде поставлена спочатку в Німеччину, де українці пройдуть тренування на них в рамках загальновійськових та спільних маневрових навчань. Навчання мають розпочатися наступного тижня в Німеччині.

Нагадаємо, українські війська цього тижня мають розпочати навчання на ракетному комплексі Patriot на території США.