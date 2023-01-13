Мін'юст перевірить договір на оренду УПЦ МП майна Нижньої Лаври, - Євгенія Кравчук
Мін'юст перевірить договір на оренду УПЦ МП майна Нижньої Лаври, - Євгенія Кравчук
Помічники Байдена виявили ще одну партію секретних документів
Помічники Байдена виявили ще одну партію секретних документів
Телескоп Вебба вперше підтвердив існування екзопланети
Телескоп Вебба вперше підтвердив існування екзопланети
Остін про Соледар: контроль над районами переходить з одних рук в інші
Остін про Соледар: контроль над районами переходить з одних рук в інші
Іванна Коберник: "Боюся, консервативні вчителі казатимуть: “Тут тобі не Європа, повертайся назад”. Це найгірше, що може статися"
Іванна Коберник: "Боюся, консервативні вчителі казатимуть: “Тут тобі не Європа, повертайся назад”. Це найгірше, що може статися"
Щедрик: краще ніколи, ніж пізно
Щедрик: краще ніколи, ніж пізно
Спалені клобуки на могилі в Лаврі. Хто і навіщо займається православним шаманізмом?
Спалені клобуки на могилі в Лаврі. Хто і навіщо займається православним шаманізмом?
Рекордний пакет допомоги від США. Частина перша – БМП і САУ
Рекордний пакет допомоги від США. Частина перша – БМП і САУ
ГоловнаСвіт

США підтримують передачу танків Україні, - Пентагон

Також необхідно забезпечити можливості для тренування українців та обслуговування такого озброєння. 

США підтримують передачу танків Україні, - Пентагон
Фото: Роберт Чижевський

Сполучені Штати підтримують всі ініціативи союзників і партнерів стосовно надання Україні безпекової допомоги. 

Про це повідомив речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер.

“Ми абсолютно підтримуємо будь-які типи оборонних спроможностей, які наші міжнародні союзники й партнери можуть надати Україні, включно з танками”, - сказав Райдер.

При цьому необхідно забезпечити можливості для тренування українців, а також обслуговування такого озброєння. 

Райдер вважає, що ці питання будуть обговорюватися на зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Рамштайні 20 січня. 

Також учасники засідання зосередяться на протиповітряній обороні Україні та постачання їй боєприпасів.

Речник Пентагону повідомив, що зараз готуються навчання підрозділів ЗСУ на БМП Bradley, які будуть передані Україні

Ця техніка буде поставлена спочатку в Німеччину, де українці пройдуть тренування на них в рамках загальновійськових та спільних маневрових навчань. Навчання мають розпочатися наступного тижня в Німеччині.

Нагадаємо, українські війська цього тижня мають розпочати навчання на ракетному комплексі Patriot на території США.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також