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В полоні у Росії перебувають 23 українця, котрі вважались загиблими, - Лубінець

Також сторони обговорювали питання цивільних людей, які з 2014-го року перебувають у полоні в РФ.

В полоні у Росії перебувають 23 українця, котрі вважались загиблими, - Лубінець
Фото: Дмитро Лубінець

В результаті переговорів українського омбудсмена із російською стороною з'ясувалося, що наші громадяни, які вважалися загиблими, виявились живими. Росія підтвердила 23 таких випадки.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

“Вперше російська сторона поїхала з пропозиціями, які попередньо ми обговорювали. Прориву немає, але принаймні пішла технічна робота. Обмінюємося списками, інформацією. Щодо зниклих безвісти ми пропрацьовуємо окремо”, - написав Лубінець. 

Крім того, сторони обговорювали питання цивільних людей, які фактично з 2014-го року перебувають у полоні в РФ. В списку людей, які з 2014-го в полоні, знаходяться 158 громадян України, більша частина з яких це представники кримськотатарського народу.

“Напевно вперше російська сторона погодилася прийняти списки і, пропрацювавши їх, надати інформацію про те, де ці люди перебувають, в якому вони стані. Також обговорили різні варіанти їх повернення”, - підсумував Лубінець.

Пізніше Дмитро Лубінецць повідомив, що відбувся і третій раунд переговорів.

Нагадаємо, вчора Дмитро Лубінець провів зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, на якій йшлося про звільнення з російського полону українських громадян.

Співрозмовники обговорили питання свободи політв’язнів, які, на думку Росії, скоїли кримінальні злочини на території Криму; повернення додому українських важкопоранених військовослужбовців, котрі наразі перебувають на території РФ та цивільних громадян України, які відбувають великі тюремні терміни з 2014 року в Росії та на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

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