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Лубінець з Ердоганом обговорили повернення з російського полону українських цивільних і військових

Також ішлося про пошук юридичного механізму, який допоможе повернути віх громадян України.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець провів зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

За словами омбудсмена, ішлося про звільнення з російського полону українських громадян.

Зокрема, співрозмовники обговорили питання свободи політв’язнів, які, на думку Росії, скоїли кримінальні злочини на території Криму; повернення додому українських важкопоранених військовослужбовців, котрі наразі перебувають на території РФ та цивільних громадян України, які відбувають великі тюремні терміни з 2014 року в Росії та на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Ердоган і Лубінець приділили увагу поверненню цивільних українців, яких було незаконно затримано і яких утримують на території Росії від 24 лютого 2022 року.

"Особливу увагу звернули на важливості знайти юридичний механізм, який допоможе повернути додому всіх цивільних заручників, громадян України, які знаходяться у тюрмах Російської Федерації", - підкреслив омбудсмен.

Нагадаємо, нині в Туреччині Дмитро Лубінець провів зустріч із омбудсменкою Росії Тетяною Москальковою.

У російському полоні перебуває близько двох тисяч захисників (чоловіків і жінок) Азовсталі.

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