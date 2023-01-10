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Танки - це інвестиції в європейську безпеку, - Порошенко

Важливо, щоб під час зимово-весняної наступальної операції танк був знаряддям наступу України, вважає експрезидент.

Танки - це інвестиції в європейську безпеку, - Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

Танки і БТРи від партнерів по антипутінській коаліції допоможуть Україні у наступі та звільнення своєї землі від окупаційних російських військ. Про це сказав Петро Попошенко в ефірі британського каналу Sky News. 

«Це важливо, щоб під час зимово-весняної наступальної операції танк був знаряддям наступу України на сході та півдні», – підкреслив Порошенко.

За його словами, 20 січня в Рамштайні буде зустріч антипутінської коаліції з метою остаточно вирішити питання про постачання як британських танків Challenger, так і німецького Leopard 2, а також БТР Bradley, і в тому числі французьких та німецьких БТРів.

 Україні потрібна ця зброя, щоб відкинути російські війська.

«Хочу лише нагадати, що це не лише допомога Україні. Це інвестиції в європейську безпеку, у британську безпеку, у глобальну безпеку. І це, безперечно, дуже ефективний крок», – сказав він.

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