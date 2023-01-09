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​Зеленський запросив до Києва новообрану президентку Словенії

Під час розмови йшлося про оборонну співпрацю обох держав.

​Зеленський запросив до Києва новообрану президентку Словенії
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з новообраною президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар.

Про це йдеться в повідомленні глави держави на його сторінках у соцмережах.

Президенти обговорили оборонну співпрацю України та Словенії. Також Зеленський запросив Мусар узяти участь у реалізації формули миру.

Крім цього, глава держави запросив колегу до Києва з візитом.

Нагадаємо, днями Зеленський провів телефонні розмови з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом та прем'єр-міністром Швеції. Ішлося, зокрема, про підтримку Сил оборони України з боку партнерів. 

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