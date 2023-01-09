​Зеленський запросив до Києва новообрану президентку Словенії

Президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з новообраною президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар.
Про це йдеться в повідомленні глави держави на його сторінках у соцмережах.
Президенти обговорили оборонну співпрацю України та Словенії. Також Зеленський запросив Мусар узяти участь у реалізації формули миру.
Крім цього, глава держави запросив колегу до Києва з візитом.
Нагадаємо, днями Зеленський провів телефонні розмови з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом та прем'єр-міністром Швеції. Ішлося, зокрема, про підтримку Сил оборони України з боку партнерів.