​Зеленський запросив до Києва новообрану президентку Словенії

Під час розмови йшлося про оборонну співпрацю обох держав.

Президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з новообраною президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар.

Про це йдеться в повідомленні глави держави на його сторінках у соцмережах.

Президенти обговорили оборонну співпрацю України та Словенії. Також Зеленський запросив Мусар узяти участь у реалізації формули миру.

Крім цього, глава держави запросив колегу до Києва з візитом.

Нагадаємо, днями Зеленський провів телефонні розмови з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом та прем'єр-міністром Швеції. Ішлося, зокрема, про підтримку Сил оборони України з боку партнерів.