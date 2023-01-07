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Затверджено план роботи РНБО у 2023 році

Увагу акцентовано на розвитку оборонно-промислового комплексу до 2026 року.

Затверджено план роботи РНБО у 2023 році
Фото: РНБО

Сьогодні під час засідання Ради національної безпеки і оборони України під керівництвом президента Володимира Зеленського затвердили план розгляду Радою набезпеки питань у 2023 році.

Про це повідомили у РНБО.

Зокрема, заплановано "приділити значну увагу питанням розвитку оборонно-промислового комплексу на період до 2026 року".

Також йшлося про:

  • забезпечення стійкості функціонування та розвитку національної економіки в умовах воєнного стану,
  • інформаційну безпеку на деокупованих територіях України,
  • захист та забезпечення безпеки функціонування об’єктів критичної інфраструктури та енергетики України в умовах ведення воєнних дій тощо.

“Також значну увагу буде приділено питанням розвитку науки і техніки, інноваційній діяльності”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, РНБО запровадила санкції проти російських артистів. Серед них - Кіркоров, Петросян, Якубович, всього у списку 119 осіб.

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