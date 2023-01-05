У лютому Росія може піти на загострення, – Данілов

У лютому Росія може піти на загострення ситуації. Саме в цьому місяці виповниться рік від повномасштабного вторгнення окупантів. Нині є деякі ознаки підготовки загострення, зокрема активізація спроб схилити Україну до невигідних переговорів. Про це в коментарі Суспільному розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

"Лютий для них буде вирішальний. Тому що дати для них, річниця тощо. Вони готуються до загострення. Зараз людина на прізвище Козак активізувався. Проводить зустрічі з діячами з Європи для того, щоб примусити нас до підписання певних мирних, як вони вважають, угод а-ля «мінськ-3». Звичайно, ми на це не підемо. Багато є маркерів, які дають нам привід говорити про те, що у лютому вони можуть мати ще одну спробу для того, щоб вирішити це питання. У другій половині лютого Мюнхенська безпекова конференція буде відбуватися, 23-24 лютого події в Нью-Йорку. Червоний хрест зараз почав дуже турбуватися, а чим же ми вбиваємо росіян. Багато маркерів, які вказують, що у лютому може бути певне загострення", – сказав Данілов.

Він наголосив, що Україна готується до будь-якого розвитку подій.

"Ми здійснюємо наступ щодня. Наступи бувають різні. І що мав на увазі Кирило Буданов (говорив про українське просування навесні – ред.), він як розвідник дав інтригу. Де це буде наступ, в якій точці світу він буде починатися, давайте побачимо. Це буде обов'язково. Це буде цікаво. Наш ворог не буде очікувати. Вони розглядають мапу нашої країни як для наступу на цих терористів. Ми цих щурів будемо ганяти по всій планеті, вони ніде від нас не сховаються", – підкреслив секретар РНБО.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов говорив, що навесні 2023 року очікуються найзапекліші бої, саме навесні Україна планує серйозне просування. Він сказав, що "це звільнення територій і завдання остаточних поразок Російській Федерації", додавши, що "це буде відбуватися по всій Україні, від Криму до Донбасу".