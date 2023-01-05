На кордоні з Румунією частішають спроби незаконного переміщення цигарок, – ДПСУ

Прикордонники Чернівецького загону фіксують збільшення спроб незаконного переміщення тютюнових виробів на кордоні України з Румунією.
Про це повідомили у Державній прикордонній служби України.
Так, прикордонний наряд відділу “Красноїльськ” виявив поблизу українсько-румунського кордону позашляховик марки “Ніссан”. Вимогу військовослужбовців Держприкордонслужби зупинитись його водій проігнорував.
Транспортний засіб продовжував рух убік прикордонного наряду.
“Небезпечний маневр створив загрозу життю і здоров’ю військовиків. Не спинили водія й попереджувальні постріли вгору та в напрямку коліс авто, що швидко зникло з місця події”, – йдеться у повідомленні.
Згодом правоохоронцям надійшла інформація від медпрацівників Сторожинецької ЦРЛ про звернення за допомогою 41-річного чоловіка з вогнепальним пораненням м’яких частин лівої руки. Стан здоров’я потерпілого був задовільний, а за адресою його проживання виявили саме той позашляховик “Ніссан” без номерних знаків.
Нагадаємо, у грудні прикордонники виявили на Буковині місця зберігання сигарет на 2,5 млн грн.