Не подолавши корупцію в ТРО, не переможемо у війні
Не подолавши корупцію в ТРО, не переможемо у війні
Майже 70 нардепів не хочуть позбавляти мандатів депутатів проросійських партій (доповнено)
Майже 70 нардепів не хочуть позбавляти мандатів депутатів проросійських партій (доповнено)
Як змінилися відносини України та Польщі за час великої війни
Як змінилися відносини України та Польщі за час великої війни
Внаслідок українського удару в Макіївці загинули 270 окупантів, – журналіст (оновлено)
Внаслідок українського удару в Макіївці загинули 270 окупантів, – журналіст (оновлено)
Росіяни обстріляли Запоріжжя, пошкоджено будинки і є поранені (оновлено)
Росіяни обстріляли Запоріжжя, пошкоджено будинки і є поранені (оновлено)
У Канаді на два роки заборонили іноземцям купувати житло
У Канаді на два роки заборонили іноземцям купувати житло
У Ростові-на-Дону та області лунали вибухи, влада заявила про "літаючу кулю" (оновлено)
У Ростові-на-Дону та області лунали вибухи, влада заявила про "літаючу кулю" (оновлено)
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
ГоловнаСуспільствоПодії

На кордоні з Румунією частішають спроби незаконного переміщення цигарок, – ДПСУ

Прикордонний наряд відділу “Красноїльськ” виявив позашляховик марки “Ніссан”, який не зупинився на вимогу.

На кордоні з Румунією частішають спроби незаконного переміщення цигарок, – ДПСУ
Фото: Держприкордонслужба

Прикордонники Чернівецького загону фіксують збільшення спроб незаконного переміщення тютюнових виробів на кордоні України з Румунією.

Про це повідомили у Державній прикордонній служби України.

Так, прикордонний наряд відділу “Красноїльськ” виявив поблизу українсько-румунського кордону позашляховик марки “Ніссан”. Вимогу військовослужбовців Держприкордонслужби зупинитись його водій проігнорував. 

Транспортний засіб продовжував рух убік прикордонного наряду. 

“Небезпечний маневр створив загрозу життю і здоров’ю військовиків. Не спинили водія й попереджувальні постріли вгору та в напрямку коліс авто, що швидко зникло з місця події”, – йдеться у повідомленні.

Згодом правоохоронцям надійшла інформація від медпрацівників Сторожинецької ЦРЛ про звернення за допомогою 41-річного чоловіка з вогнепальним пораненням м’яких частин лівої руки. Стан здоров’я потерпілого був задовільний, а за адресою його проживання виявили саме той позашляховик “Ніссан” без номерних знаків. 

Про подію поінформували правоохоронні органи Чернівецької області для встановлення всіх обставин правопорушення. Наразі триває розслідування.

Нагадаємо, у грудні прикордонники виявили на Буковині місця зберігання сигарет на 2,5 млн грн.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також