Окупанти вивезли людей з передмістя Бахмута на фільтрацію

Окупанти “евакуювали” з передмістя Бахмута до Ростова близько 30 осіб.

Про це йдеться на сайті Центру національного спротиву.

“Мешканців примусово вивезли до фільтраційних таборів, де лише далі визначиться їх доля. Причиною вивезення є ніби гуманні наміри захистити людей від бойових дій, але наголошуємо, що їх вивезли на фільтрацію”, – зазначено у повідомленні.

Водночас росіяни обстрілюють Олешки та Нову Каховку, аби аналогічно мати підстави для примусової евакуації місцевих до фільтраційних таборів й подальшого затримання або розселення в віддалених регіонах РФ.

Окупанти також блокують виїзд людей з ТОТ на території підконтрольні Уряду України.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін підтвердив, що Росія використовує різноманітні соціальні схеми для виправдання депортації українських дітей до РФ.