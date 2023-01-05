Окупанти вивезли людей з передмістя Бахмута на фільтрацію

Окупанти “евакуювали” з передмістя Бахмута до Ростова близько 30 осіб.
Про це йдеться на сайті Центру національного спротиву.
“Мешканців примусово вивезли до фільтраційних таборів, де лише далі визначиться їх доля. Причиною вивезення є ніби гуманні наміри захистити людей від бойових дій, але наголошуємо, що їх вивезли на фільтрацію”, – зазначено у повідомленні.
Водночас росіяни обстрілюють Олешки та Нову Каховку, аби аналогічно мати підстави для примусової евакуації місцевих до фільтраційних таборів й подальшого затримання або розселення в віддалених регіонах РФ.
Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін підтвердив, що Росія використовує різноманітні соціальні схеми для виправдання депортації українських дітей до РФ.