Частину російських військових з Білорусі відправлять на Донбас, - ДПСУ

На сьогодні не зафіксовано створення наступальних угруповань у Білорусі.

На полігонах у Білорусі перебуває до 10,5 тис. російських військових, частину з них у найближчі два тижні буде відправлено до РФ і після - на Донбас.

Про це повідомив голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко, інформує Інтерфакс-Україна.

"Ми моніторимо ситуацію на території Білорусі, ми розуміємо, що так звана союзна держава, яка надає з перших днів війни всю допомогу державі-агресору, у будь-який момент може надати допомогу і у вигляді сприяння повторному нападу на територію нашої країни", - сказав він.

Дейнеко наголосив, що на сьогодні не зафіксовано створення наступальних угруповань у Білорусі.

За його словами, загальна чисельність російських військ, які перебувають у Білорусі, здебільшого на полігонах у Вітебській області - від 10 200 до 10 500 військовослужбовців.

"Ми володіємо інформацією, що протягом найближчих двох тижнів частину цих військовослужбовців буде переміщено до РФ із подальшим направленням їх у зону бойових дій на Донбасі. Однак їм на заміну прибуде частина військових із 3-го армійського корпусу 6-ї мотострілецької дивізії", - сказав голова відомства.

Територія Білорусі, за словами Дейнеко, наразі використовується для бойового злагодження підрозділів російських військ.

Водночас він зазначив, що ворога не можна недооцінювати, і загроза є, але "назвати її реальною та критичною не можна".

Нагадаємо, що наразі на білоруських полігонах налічується понад 400 одиниць озброєння і військової техніки країни-окупанта.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов зараз не бачить ознак підготовки нового наступу ворога на Київ з території Білорусі.

Як заявив в інтерв'ю LB.ua міністр оборони Олексій Резніков, Російська Федерація може підготувати до наступу свій військовий потенціал не раніше лютого. Однак сьогодні говорити про напрямки можливого наступу недоречно. Вище військове керівництво України готується до всіх можливих сценаріїв, навіть до найнеприємніших.