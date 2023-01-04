Сили оборони завдали майже 20 ударів по районах зосередження окупантів та уразили склад боєприпасів, - Генштаб

Українська авіація протягом доби завдала 17 ударів по районах зосередження загарбників і чотири удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога. Ракетні війська та артилерія накрили вогнем пункт управління рашистів, два райони зосередження живої сили і військової техніки, а ще - склад боєприпасів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

Російські окупаційні війська цієї доби завдали три ракетних удари по цивільних об’єктах міста Костянтинівка Донецької області, а також здійснили 9 авіаційних ударів та 14 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

За даними командування, загарбники зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках,намагаються покращити тактичне положення на Куп’янському. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському вороги ведуть оборону. Крім цього, окупанти проводять інженерне обладнання позицій та мінування місцевості вздовж лівого берега річки Дніпро.

Станом на 18.00 4 січня ситуація на фронті така:

на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка стабільна, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено;

напрямках обстановка стабільна, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено; на Сіверському та Слобожанському танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Карповичі, Леонівка і Грем’яч Чернігівської області; Нововасилівка - Сумської та Красне, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Устинівка, Фиголівка та Дворічна на Харківщині;

та танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Карповичі, Леонівка і Грем’яч Чернігівської області; Нововасилівка - Сумської та Красне, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Устинівка, Фиголівка та Дворічна на Харківщині; на Куп’янському та Лиманському обстрілів з танків та всього спектру артилерії зазнали райони 15 населених пунктів. Серед них - Масютівка, Западне, Куп’янськ, Котлярівка, Берестове Харківської області та Іванівка, Площанка, Невське, Червонопопівка і Діброва на Луганщині;

та обстрілів з танків та всього спектру артилерії зазнали райони 15 населених пунктів. Серед них - Масютівка, Западне, Куп’янськ, Котлярівка, Берестове Харківської області та Іванівка, Площанка, Невське, Червонопопівка і Діброва на Луганщині; на Бахмутському та Авдіївському було обстріляно райони понад 30 населених пунктів. Зокрема це - Спірне, Берестове, Веселе, Бахмут, Часів Яр, Бердичі, Авдіївка, Невельське, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області;

та було обстріляно райони понад 30 населених пунктів. Зокрема це - Спірне, Берестове, Веселе, Бахмут, Часів Яр, Бердичі, Авдіївка, Невельське, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області; на Новопавлівському під вогневе ураження окупантів потрапили Золота Нива, Вугледар, Микільські Дачі і Пречистівка на Донеччині;

під вогневе ураження окупантів потрапили Золота Нива, Вугледар, Микільські Дачі і Пречистівка на Донеччині; на Запорізькому та Херсонському ворог здійснив обстріли позицій українських військ з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах понад 40 населених пунктів. Росіяни не припиняють тероризувати мирне населення міст та селищ вздовж правого берега річки Дніпро. Від артилерійських обстрілів окупантів постраждала цивільна інфраструктура Дорожнянки, Залізничного, Білогір’я, Лук’янівського і Кам’янського Запорізької області та Гаврилівки, Дудчан, Іванівки, Антонівки і Дніпровського на Херсонщині.

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку прикордонники відбили штурм та захопили позиції російських окупантів.

Російські окупаційні війська накрили вогнем із важкої артилерії Нікополь на Дніпропетровщині. Відомо про постраждалого.