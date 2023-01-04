Ударів по Росії буде більше, - Буданов

Але відповіді на деякі питання будуть лише після війни.

Подальші удари по території Росії будуть дедалі глибшими, самих ударів буде більше.

Про це в інтерв’ю ABC News сказав керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Коли Буданова запитали, чи Україна завдавала ударів по російській авіабазі «Енгельс» він зазначив, що відповідь на це запитання можна буде дати «тільки після закінчення війни».

При цьому керівник ГУР Міноборони наголосив, що таких ударів буде більше у майбутньому і вони будуть «дедалі глибшими й глибшими».

Нагадаємо, що 26 грудня у Росії на аеродромі Енгельс уночі відбувся потужний вибух, у місті звучала сирена. Раніше саме на цьому аеродромі були підірвані російські стратегічні бомбардувальники. З цієї бази злітають російські літаки, які завдають ракетних ударів по Україні.

Також, за словами Буданова, навесні 2023 року очікуються найзапекліші бої у війні з Росією, саме навесні Україна планує серйозне просування вперед.