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Росіяни обстріляли Нікополь із важкої артилерії, є поранений

Наслідки атаки ще уточнюють.

Росіяни обстріляли Нікополь із важкої артилерії, є поранений
Фото: телеграм Валентина Резніченка

Російські окупаційні війська накрили вогнем із важкої артилерії Нікополь.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, наразі відомо про одного пораненого.

"Попередньо, поранили одну людину. Це 64-річний чоловік. Він у лікарні - з важкими ураженнями грудної клітки", - йдеться в повідомленні Резніченка в соцмережах.

Також через ворожі снаряди спалахнула пожежа у приватному будинку. Її рятувальники уже загасили.

Через ворожі обстріли пошкоджено до 20 осель.

Фото: телеграм Валентина Резніченка

Резніченко додав, що наслідки ворожої атаки ще уточнюють.

Нагадаємо, вночі 4 січня ворог знову обстріляв Нікопольський район Дніпропетровської області. У житлові квартали Нікополя влучив майже десяток снарядів. Обійшлося без потерпілих.

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