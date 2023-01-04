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Уночі окупанти вдарили важкою артилерією по житлових кварталах Нікополя

Пошкоджені будинки, лінії електропередач і газогін.

Уночі окупанти вдарили важкою артилерією по житлових кварталах Нікополя
Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Уночі 4 січня ворог знову обстріляв Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив у Telegram очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“Росіяни ударили з важкої артилерії по районному центру. У житлові квартали Нікополя прилетіли з десяток ворожих снарядів. Люди цілі”, – йдеться у повідомленні.

У місті пошкоджені кілька житлових будинків та кілька господарчих споруд, автівка, газопровід та лінія електропередач.

В інших районах сирена двічі сповіщала про небезпеку, та минулося без атак. І на цю хвилину спокійно.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

 

Нагадаємо, вночі 3 січня росіяни обстріляли Нікопольський район з "Ураганів" та важкої артилерії. 

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