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Ідею про те, що Росія готова до дипломатії серйозно сприймати важко, – речниця Білого дому

Росіяни подвоюють ставку на анексію української території.

Ідею про те, що Росія готова до дипломатії серйозно сприймати важко, – речниця Білого дому
Фото: ЕРА/UPG

Ідею про те, що Росія готова до дипломатії серйозно сприймати важко.

Про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

“Важко серйозно сприймати ідею про те, що Росія готова до сумлінної дипломатії, коли вони подвоюють ставки. І ви (журналісти, - ред.) повідомляєте про це. Вони подвоюють ставку на анексію української території та наполягають на тому, що вони її збережуть”, – сказала вона.

Жан-П’єр підкреслила, що така позиція – взагалі не основа для справжньої дипломатії

“Отже, наша робота – продовжувати підтримувати Україну на полі бою, щоб вона була у кращому становищі для переговорів за столом, коли це станеться”, – додала речниця Білого дому.

Нагадаємо, Карін Жан-П’єр заявила також, що підтримка України буде одним з пріоритетів зовнішньої політики адміністрації президента США Джо Байдена у 2023 році.

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