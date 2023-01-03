Головне за день. Вівторок, 3 січня

Просування ЗСУ на напрямку Сватове - Кремінна, запровадження інституту префектів, вибухи в Ростові-на-Дону, розбір завалів у Макіївці. Яким запам’ятається 314-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомляє, що авіація Сил оборони України впродовж доби завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу здійснили вогневе ураження 2 пунктів управління та 4 районів зосередження живої сили і військової техніки російських окупантів.

Вороги протягом цієї доби завдали 8 авіаційних ударів та здійснили 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 3 січня – в новині.

Збройні сили України встановили вогневий контроль над трасою P-66 між Кремінною та Сватовим в Луганській області, повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

“Ми продовжуємо поступово просуватися на напрямку Сватове - Кремінна. Росіяни безуспішно контратакують біля Стельмахівки та Макіївки. Трасу Р-66 контролюємо вогнем, іноді ССО вдається виходити на неї фізично та знищувати ворожу техніку”, - йдеться у повідомленні.

За даними Гайдая, після відходу зі Сватового та Кремінної росіяни готуються обороняти Старобільськ.

Зранку 3 січня росіяни обстріляли з артилерії Курахове Донецької області. Є влучання у житловий квартал.

“За попередньою інформацією одна людина загинула, ще двоє дістали поранення”, – повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Один снаряд влучив безпосередньо у багатоповерхівку. Також пошкоджено об'єкт інфраструктури водопостачання та вибито шибки у будівлях неподалік місця влучання.

Ввечері 3 січня у російському Ростові-на-Дону та області чутно вибухи.

“Імовірно, у місті та околицях працює ППО”, - повідомляє російська редакція Радіо Свобода.

Крім того, як пише російський телеграм-канал, мешканці Сімферополя у соцмережах повідомляють, що біля аеропорту чути звуки вибухів. Можливо, йдеться про роботу ППО, хоча офіційної інформації про те, що сталося, поки немає.

У Макіївці Донецької області тривають роботи з розбирання завалів ПТУ №19, де ударом ЗСУ було знищене скупчення російських окупантів.

“Російські телеграми канали повідомляють, що в Макіївці витягли вже 196 тіл. Загальна кількість загиблих 270 осіб”, - написав журналіст Денис Казанський.

Нагадаємо, російські канали заявили про удар по Макіївці 31 грудня, повідомляючи про "сотні загиблих". Після резонансу Міноборони РФ підтвердило удар, але назвавши значно меншу кількість загиблих – 63 військових.

Україна у 2023 році продовжить реформу децентралізації, зокрема, буде запроваджено інститут префектів.

Про це під час засідання уряду у вівторок, 3 січня, сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає LB.ua.

"Ідеться про запровадження інституту префектів — посадових осіб, які будуть здійснювати адміністративний нагляд на місцях. Префекти — це неполітичні особи, що представлятимуть державу і стежитимуть за конституційністю ухвалених на місцях рішень", - сказав Шмигаль.

Прем'єр-міністр наголосив, що після завершення воєнного стану відповідно йтиме мова і про зміни до Конституції, які фіналізують реформу децентралізації.

Шмигаль також сказав, що після перемоги Україна має перейти до сильної контрактної армії та водночас надати кожному можливість отримати знання та вміння, які допоможуть у захисті країни.

За його словами, українська армія безпосередньо на полі бою переходить до стандартів НАТО, використовуючи натівські принципи стратегічного планування, освіти, підготовки персоналу та підрозділів, ведення війни. Завдяки цьому ЗСУ не лише стримують ворога, але й звільняють захоплені ним території.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що в новому році добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!