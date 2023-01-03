​Кабмін дозволив ввозити в Україну безпілотники та їхні частини без оформлення гарантійних листів

Особа, яка перевозить товар, має подати декларацію в паперовій або електронній формі.

Кабмін змінив правила ввезення в Україну безпілотних літальних апаратів і їхніх частин цивільного призначення та подвійного використання від донорів на період дії воєнного стану.

Про це йдеться в постанові КМУ №2 від 3 січня, оприлюдненій на сайті уряду.

Цим документом було внесено зміни до постанови №174 "Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану".

"Установлено, що на період дії воєнного стану пропуск через митний кордон України безпілотних літальних апаратів та їх частин цивільного призначення та подвійного використання від донорів (у значенні ЗУ "Про гуманітарну допомогу") здійснюється за місцем перетину митного кордону України шляхом подання в паперовій або електронній формі декларації, заповненої особою, що перевозить відповідний товар, без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та без оформлення гарантійних листів", - зазначено в постанові.

Крім цього, зміни стосуються також таких товарів гуманітарної допомоги, як спеціальні засоби індивідуального захисту (каски, виготовлені відповідно до військових стандартів або технічних умов, чи їхні еквіваленти та спеціально призначені для них компоненти (тобто підшоломи, амортизатори), бронежилети, виготовлені відповідно до військових стандартів, зокрема стандартів НАТО, нитки і тканини (матеріали) для виготовлення бронежилетів.

Нагадаємо, раніше волонтери скаржилися на те, що Державна служба експортного контролю розглядає цивільні дрони як засоби подвійного призначення та ускладнює їхнє ввезення в Україну.

В інтервю LB.ua міністр оборони Олексій Резніков з цього приводу заявив, що обговорював питання на нараді в уряді. За словами Резнікова, для всього, що "можна завезти сьогодні для перемоги, треба спрощувати регуляторні процедури".