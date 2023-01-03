Мобілізація у Росії є викликом для України, - Маляр

Також Росія все більше вдається до практики використання приватних армій.

Мобілізація в Росії є масштабним та серйозним викликом для України.

Про це заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр, інформує Liga.

За її словами, мобілізовані є важливим ресурсом для противника, оскільки РФ може дозволити собі нехтувати життям особового складу. Вона наголосила, що росіяни використовують загороджувальні загони, які не дають відступати.

Також Маляр заявила, що Росія все більше вдається до практики використання приватних армій, оскільки регулярні війська мають низький рівень мотивації.

"Здебільшого вони не розуміють, за що мають помирати. Вони усвідомлюють, як до них ставиться влада РФ. Найманці воюють за гроші. Мобілізація там масштабна — це серйозний виклик, який свідчить про те, що воювати вони збираються довго", — заявила вона.

Нагадаємо, що у Росії банки мають у січні запрошувати своїх боржників і вручати їм повістки для мобілізації.

На початку січня 2023 року російське керівництво може запровадити військовий стан та оголосити нову хвилю мобілізації, вважає міністр оборони Олексій Резніков.