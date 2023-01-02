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У Росії банки вручатимуть своїм боржникам повістки для мобілізації

Фінустанови отримали відповідний лист від керівництва Центробанку РФ.

У Росії банки вручатимуть своїм боржникам повістки для мобілізації
Фото: EPA/UPG

У Росії банки мають у січні запрошувати своїх боржників і вручати їм повістки для мобілізації.

Про це повідомляє InformNapalm.

Відповідний лист фінансові установи РФ отримали від очільниці Банку Росії Ельвіри Набіулліної.

Банки мають також пропонувати підписати контракт на проходження служби у збройних силах Росії. Якщо боржники будуть відмовлятися це робити, працівники повинні викликати поліцію і фіксувати все на відео.

"Таким чином, якщо боржник буде 300-м, то сплатить борг з грошей за поранення, а за 200-го - борг сплатять його близькі з "гробових". При будь-яких варіантах банки в плюсі крім "зниклого безвісти", - зауважують у розвідувальній спільноті.

Нагадаємо, Офіс Генпрокурора повідомив, що Набіулліній заочно повідомили про підозру за оголошення "рубльової зони" на тимчасово окупованих територіях України. 

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