ЗСУ все-таки отримають танки Leopard, - посол в Німеччині

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв упевнений, що ЗСУ рано чи пізно все ж таки отримають танки Leopard.

Про це він сказав в інтерв'ю Європейській правді.

"Я упевнений, що "Леопарди" будуть", – сказав посол.

Він пояснив, що його упевненість ґрунтується на дипломатичному досвіді. Рік тому Німеччина так само відкидала можливість постачання гаубиць PzH 2000, систем залпового вогню MARS II, систем протиповітряної оборони IRIS-T.

"Нам говорили: "В жодному разі, це атакувальна зброя, ми будемо давати тільки оборонну. Що ви таке кажете? Збити російську ракету – це те саме, що збити російський літак. Не будемо постачати", – розказав Макеєв про свої зустрічі з німецькими чиновниками у березні цього року.

Він додав, що тоді ж Україна вперше порушила питання танків Leopard.

"Питання "леопардів" уже скоро рік, як порушується українською стороною. Це свідчить про ту шалену зашкарублість і складність для німецької системи змінитися зсередини", – зазначив він.

Такого масштабу зміни не можуть статися миттєво, наголосив посол.

Нагадаємо, що за 2022 рік Німеччина експортувала зброї на 8,35 млрд євро. Понад чверть експорту з 1 січня по 22 грудня склали постачання Україні.

А міністр оборони України Олексій Резніков повідомив у інтервʼю LB.ua, що західні партнери України поки не наважуються давати зброю, що здатна вражати на відстані 300 і більше кілометрів. Однак у майбутньому надання літаків, танків та далекобійних ATACAMS можливе.