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Президент продовжив британцям тимчасовий безвіз і транзитний проїзд через Україну

Відповідно до указу, безвіз продовжено до 30 січня 2024 року.

Президент продовжив британцям тимчасовий безвіз і транзитний проїзд через Україну
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким продовжив тимчасовий безвіз і транзитний проїзд через Україну для британців.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Новим указом Зеленський вніс зміни до попереднього документа "Про тимчасове запровадження безвізового режиму для громадян Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії".

Тепер громадянам Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії продовжили безвізовий режим в'їзду в Україну і транзитний проїзд через територію до 30 січня 2024 року.

Нагадаємо, торік у жовтні Кабінет Міністрів України затвердив угоду про взаємне скасування візових вимог з Індонезією.

Раніше міжурядову угоду про скасування візових вимог Україна підписала з Гватемалою.

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