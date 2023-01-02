​За рік Зеленський провів 18 розмов із лідерами африканських країн, - МЗС

Україна протягом 2022 року розширювала свої зв’язки з країнами Африканського континенту.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Міністерство закордонних справ.

"На часі розширення нашої дипломатичної присутності на континенті до рівня, який дозволить безперебійно та ефективно взаємодіяти з африканськими столицями. У цьому зв’язку заплановано, зокрема, відкриття низки нових посольств", - йдеться в повідомленні.

За даними МЗС, з лютого 2022 року президент Володимир Зеленський провів 18 розмов із лідерами африканських країн, з них дев’ять – вперше в історії двосторонніх відносин. Це стосується Гани, Гвінеї-Бісау, Демократичної республіки Конґо, Замбії, Кот-д’Івуару, Малаві, Мозамбіку, Нігеру й Ботсвани.

Голова МЗС Дмитро Кулеба провів 35 телефонних розмов і зустрічей із колегами з африканських дипломатичних відомств.

"У жовтні 2022 року відбулося перше в історії української дипломатії африканське турне міністра закордонних справ України, що охопило Сенегал, Кот-д’Івуар, Гану та Кенію. Спеціальний представник України з країн Близького Сходу та Африки Максим Субх, призначений в липні 2022 року, додатково відвідав п’ять африканських країн. В ході турне досягнуті важливі домовленості, передусім у сфері економіки та освіти", – звітує міністерство.

Відомство вказує, зокрема, на те, що жодна держава Африки не проголосувала проти резолюції Генеральної асамблеї ООН "Територіальна цілісність України: захист принципів Статуту ООН" від 12 жовтня 2022 року.

У жовтні голова МЗС здійснив перше в історії України дипломатичне турне Африкою, хоча мусив перервати його і повернутися до Києва після масованих російських обстрілів столиці та інших регіонів України 10 жовтня.

Нагадаємо, в жовтні президент Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало прибув із офіційним візитом в Україну. Він став першим лідером країни Африки, який відвідав Україну після 24 лютого.