Нехай знову розквітне ваша прекрасна країна, - королева Данії привітала українців з Новим роком

Королева Данії Маргрете ІІ привітала українців з Новим роком та зазначила, що героїчна боротьба України за свою свободу справляє "сильне враження на всіх".

Про це повідомила пресслужба королеви Данії.

Привітанням до українців королева розпочала свою новорічну промову.

"Моє перше новорічне привітання адресоване українцям Данії та всьому українському народу. Нехай закінчиться ця жахлива війна і знову розквітне ваша горда і прекрасна країна", - зазначила вона.

Королева зазначила, що Данія прихистила багато українських біженців, переважна частина яких - жінки та діти. Вона заявила, що допомога одне одному запалює світло у темряві, та що "це найменше, що ми можемо зробити".

"Серед біженців багато жінок і дітей. Вони, звичайно, сильно переживають за своїх рідних, але попри це, багато з них мають сильне бажання забезпечити себе та створити для дітей якомога більш нормальне повсякденне життя. Всі вони сподіваються, що зможуть якомога швидше повернутися додому", - розповіла королева.

Нагадаємо, що Київ отримав 9 потужних генераторів від міста Оденсе в Данії. Один з генераторів встановлять у Київському геріатричному пансіонаті, де допомогу отримують самотні люди пенсійного віку та кияни з інвалідністю.

Також стало відомо, що Данія виділить ще майже 300 мільйонів крон (43 мільйони доларів) для посилення підтримки України.