У військовому аеропорту Кабула трапився вибух

За даними МВС, є загиблі і поранені.

У військовому аеропорту Кабула в неділю трапився вибух. Він спричинив множинні руйнування, пише Reuters із посиланням на речника міністра внутрішніх справ Абдула Нафі Такора.

"Сьогодні вранці біля військового аеропорту Кабула стався вибух, унаслідок якого декілька наших громадях загинули і отримали поранення", – заявив Такор.

Причину вибуху він не назвав. Місцеві мешканці повідомили, що вибух пролунав близько 8 ранку в районі військової частини аеропорту. Вони сказали, що територія була огороджена силами безпеки, і всі дороги були закриті.

Уряд, керований радикальним "Талібаном", зіткнувся з кривавим повстанським терористичним угрупованням "Ісламська держава", яке останніми тижнями атакувало низку ключових об’єктів у Кабулі, зокрема посольства Росії та Пакистану, а також офіс колишнього прем’єр-міністра країни.

Перша перестрілка між бойовиками ІДІЛ і "Талібану" відбулася в жовтні 2021 року.