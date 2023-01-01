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Анджей Дуда у новорічному привітанні попередив, що з наслідками війни доведеться боротися і в 2023

Польський президент багато сказав про Україну та підтримку її. 

Анджей Дуда у новорічному привітанні попередив, що з наслідками війни доведеться боротися і в 2023
Анджей Дуда
Фото: wprost.pl

Президент Польщі Анджей Дуда значну частину новорічного привітання присвятив Україні та розвʼязаній проти нею російської війни. 

Він наголосив, що деякі наслідки війни, як енергетична криза, підвищення цін, уповільнення економіки, невпевненість у тому, що буде завтра, торкаються і його країни. Цитати з новорічного звернення опубліковані польським TVN24

"Треба сказати прямо: у всьому цьому винна імперська політика путінської Росії. На жаль, наслідки цієї війни в наступному році раптово не зникнуть, нам ще доведеться з ними боротися", – заявив він.

Польський президент додав, що жорстока російська агресія проти незалежної і демократичної України принесла смерть, біль і страждання. Дуда визнав, що війні в Україні "досі не видно кінця".

"Ми в Польщі, як ніхто інший у світі, щодня на власні очі бачимо величезність людських трагедій. Ми зустрічаємо матерів і дітей, які шукають у нас притулку, рятуючись від жахів війни", – зазначив він. 

Президент України Володимир Зеленський у новорічному привітанні побажав, аби для України 2023 став роком повернення. Воїнів – до своїх родин. Полонених – до своїх домівок. Переселенців – до своєї України. Повернення наших земель. 

"І щоб у звітах біля цифри 100 тисяч знищених ворогів, тисяч одиниць знищеної російської техніки з’явилася наша головна цифра і головний успіх – 603 тисячі 628 кілометрів квадратних. Площа незалежної України, як це було з 1991 року. Як це буде завжди", – наголосив він. 

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