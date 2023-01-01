Анджей Дуда у новорічному привітанні попередив, що з наслідками війни доведеться боротися і в 2023

Польський президент багато сказав про Україну та підтримку її.

Президент Польщі Анджей Дуда значну частину новорічного привітання присвятив Україні та розвʼязаній проти нею російської війни.

Він наголосив, що деякі наслідки війни, як енергетична криза, підвищення цін, уповільнення економіки, невпевненість у тому, що буде завтра, торкаються і його країни. Цитати з новорічного звернення опубліковані польським TVN24.

"Треба сказати прямо: у всьому цьому винна імперська політика путінської Росії. На жаль, наслідки цієї війни в наступному році раптово не зникнуть, нам ще доведеться з ними боротися", – заявив він.

Польський президент додав, що жорстока російська агресія проти незалежної і демократичної України принесла смерть, біль і страждання. Дуда визнав, що війні в Україні "досі не видно кінця".

"Ми в Польщі, як ніхто інший у світі, щодня на власні очі бачимо величезність людських трагедій. Ми зустрічаємо матерів і дітей, які шукають у нас притулку, рятуючись від жахів війни", – зазначив він.

Президент України Володимир Зеленський у новорічному привітанні побажав, аби для України 2023 став роком повернення. Воїнів – до своїх родин. Полонених – до своїх домівок. Переселенців – до своєї України. Повернення наших земель.

"І щоб у звітах біля цифри 100 тисяч знищених ворогів, тисяч одиниць знищеної російської техніки з’явилася наша головна цифра і головний успіх – 603 тисячі 628 кілометрів квадратних. Площа незалежної України, як це було з 1991 року. Як це буде завжди", – наголосив він.