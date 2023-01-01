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У метро Києва обмежували рух через уламки ракети на колії (оновлено)

Вибухотехніки обстежили ділянку. 

У метро Києва обмежували рух через уламки ракети на колії (оновлено)
Фото: EPA/UPG

У метро Києва на "червоній" лінії обмежували рух через виявлення предметів, схожих на уламки ракети.

Рух поїздів здійснюється від "Академмістечка" до "Арсенальної". Відповідне повідомлення опублікувала КМДА о 8:33 у Телеграмі. 

"На коліях відкритої ділянки виявлені сторонні предмети, схожі, за попередньою інформацією, на уламки ракети. Працює вибухотехнічна служба. Про відновлення руху «червоною» лінією повідомимо додатково", – йдеться у повідомленні.

Оновлення 10:53. Рух відновлено. 

"Вибухотехнічна група вилучила уламок ракети поблизу станції метро «Лівобережна». Колії та контактна мережа ушкоджень не зазнали", – зазначили в КМДА. 

Нагадаємо, цієї ночі ППО Києва відбила ворожу атаку безпілотників. Над столицею і біля неї збили 32 БпЛА іранського виробництва. 

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