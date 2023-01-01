ООН просить Міжнародний суд надати висновок щодо Ізраїлю та Палестини

Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй у суботу попросило Міжнародний суд надати висновок щодо "правових наслідків окупації Ізраїлем палестинських територій".

Про це пише Reuters.

Видання зазначає, що Ізраїль засудив, а палестинці привітали голосування.

87 членів організації проголосували за прийняття запиту, Ізраїль, Сполучені Штати та ще 24 члени проголосували проти, а 53 утрималися.

“П'ятничне голосування є викликом для прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, який цього тижня вступив на посаду очільника уряду”, – йдеться у повідомленні.

Серед завдань, що поставив уряд перед собою, пріоритетом є розширення поселень на території Західного берега. До уряду входять партії, які хочуть анексувати ці землі.

"Єврейський народ не є окупантом ні на своїй землі, ні в нашій вічній столиці Єрусалимі, і жодна резолюція ООН не може спотворити цю історичну правду”, – заявив Нетаньяху у відеозверненні, додавши, що Ізраїль не зобов'язаний цим “підлим рішенням”.

Разом із Газою та Східним Єрусалимом палестинці прагнуть створити державу на окупованому Західному березі. Більшість країн вважають ізраїльські поселення там незаконними, Ізраїль це заперечує, посилаючись на історичні та біблійні зв’язки з цією землею.

Міжнародний суд правосуддя (ICJ), що базується в Гаазі є головним судом ООН, який розглядає суперечки між державами. Його рішення є обов’язковими, хоча Міжнародний суд не має повноважень примусово їх виконувати.Генеральна Асамблея ООН звернулася до Міжнародного суду у Гаазі з проханням надати консультативний висновок щодо правових наслідків ізраїльської “окупації, поселення та анексії... включно зі заходами, спрямованими на зміну демографічного складу, характеру та статусу Священного міста Єрусалим”.

Члени нового уряду Нетаньяху пообіцяли підтримати розширення поселення. Йдеться про плани розвитку, бюджети та дозволи на будівництво десятків аванпостів. У Кабінеті міністрів створили нові посади та реструктуризували існуючі. Вони надають низку повноважень партнерам по коаліції, які прагнуть поширити суверенітет Ізраїлю на Західний берег.

Нетаньяху, однак, не повідомив про якісь неминучі кроки з анексії. Цей крок, ймовірно, вплине на його відносини як із західними, так і з арабськими союзниками.

Нагадаємо, у грудні ізраїльські сили застрелили 16-річну палестинську дівчину під час перестрілки з бойовиками у місті Джанін. Ізраїль заявляє про ненавмисне вбиство, Палестина говорить про роботу снайпера.