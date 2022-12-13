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Ізраїльські сили вбили палестинську дівчину під час перестрілки на Західному березі

"Cолдати ненавмисно влучили по дівчині, коли відкрили вогонь по озброєним нападникам на даху", заявили військові.

Ізраїльські сили вбили палестинську дівчину під час перестрілки на Західному березі
Похорон Джани Закарне
Фото: REUTERS/Mohamad Torokman

Ізраїльські сили застрелили 16-річну палестинську дівчину під час перестрілки з бойовиками у місті Джанін.

Про це пише Reuters з посиланням на владу.

Видання зазначає, що хвиля насильства на окупованому Західному березі річки Йордан продовжується.

У заяві ізраїльських військових йдеться, що солдати ненавмисно влучили по дівчині, коли відкрили вогонь по озброєним нападникам на даху. Дівчина перебувала поблизу одного з них.

Прем'єр-міністр Палестини Мохаммад Штайє заявив, що Джану Закарне “холоднокровно” вбив ізраїльський снайпер і що Ізраїль має відповідати за це.

Зі свого боку очільник уряду Ізраїлю Яїр Лапід висловив співчуття через смерть дівчинки. За його словами, Ізраїль продовжить розслідування інциденту.

У Джаніні на півночі Західного берега розташовано великий табір біженців, у якому відкрито діють озброєні групи бойовиків, зокрема “Ісламський джихад” та ХАМАС.

Нагадаємо, у жовтні на Західному березі відбулися нові зіткнення між ізраїльськими військовими та палестинцями, після чого стрілянина відбулась у Єрусалимі. Ізраїльська сторона повідомила про одну загиблу військову.

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