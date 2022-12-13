Ізраїльські сили вбили палестинську дівчину під час перестрілки на Західному березі

Ізраїльські сили застрелили 16-річну палестинську дівчину під час перестрілки з бойовиками у місті Джанін.
Про це пише Reuters з посиланням на владу.
Видання зазначає, що хвиля насильства на окупованому Західному березі річки Йордан продовжується.
У заяві ізраїльських військових йдеться, що солдати ненавмисно влучили по дівчині, коли відкрили вогонь по озброєним нападникам на даху. Дівчина перебувала поблизу одного з них.
Прем'єр-міністр Палестини Мохаммад Штайє заявив, що Джану Закарне “холоднокровно” вбив ізраїльський снайпер і що Ізраїль має відповідати за це.
Зі свого боку очільник уряду Ізраїлю Яїр Лапід висловив співчуття через смерть дівчинки. За його словами, Ізраїль продовжить розслідування інциденту.
Нагадаємо, у жовтні на Західному березі відбулися нові зіткнення між ізраїльськими військовими та палестинцями, після чого стрілянина відбулась у Єрусалимі. Ізраїльська сторона повідомила про одну загиблу військову.