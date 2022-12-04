В Ірані стратили чотирьох людей, які нібито працювали на ізраїльську розвідку

Іран стратив чотирьох осіб, звинувачених у роботі на ізраїльську розвідку.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Їх звинуватили в отриманні зброї та коштів у вигляді криптовалюти від Моссаду.

Раніше Іранський Корпус вартових ісламської революції заявив, що заарештував кількох людей, імовірно, пов’язаних із Моссадом, звинувативши їх у знищенні власності та викраденні громадян Ірану. При цьому іранська влада не надала ніяких доказів цих звинувачень. Влада Ірану протягом тривалого часу звинувачує Ізраїль у таємних операціях на своїй території.

Нагадаємо, що Іран ліквідував поліцію моралі після понад двох місяців протестів, спровокованих арештом і смертю Махси Аміні за нібито порушення жіночого дрес-коду.