​У Лондоні затримали і відпустили під заставу російського олігарха Фрідмана, - ЗМІ

Його підозрюють у відмиванні грошей.

Національне агентство по боротьбі зі злочинністю Великобританії (NCA) у четвер, 1 грудня, затримало 58-річного російського олігарха за підозрою у відмиванні грошей.

Про це йдеться у повідомленні NCA за 3 грудня.

Зазначається, що бізнесмена затримали у його резиденції в Лондоні разом із ще двома чоловіками, Згодом усіх трьох затриманих звільнили під заставу.

The NCA has conducted a major operation to arrest a wealthy Russian businessman on suspicion of offences including money laundering, conspiracy to defraud the Home Office and conspiracy to commit perjury. — National Crime Agency (NCA) (@NCA_UK) December 3, 2022

Британське агентство не називає прізвищ затриманих. Але, за даними видання "Українська правда", йдеться про мільярдера Михайла Фрідмана.

Нагадаємо, раніше Фрідман заявив, що хоче стати громадянином України і перереєструвати сюди свої активи. Він також просив мінфін Великобританії розблокувати $1 млрд на докапіталізацію "Альфа-Банку України".