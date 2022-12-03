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​У Лондоні затримали і відпустили під заставу російського олігарха Фрідмана, - ЗМІ

Його підозрюють у відмиванні грошей.

​У Лондоні затримали і відпустили під заставу російського олігарха Фрідмана, - ЗМІ
Михайло Фрідман
Фото: tsn.ua

Національне агентство по боротьбі зі злочинністю Великобританії (NCA) у четвер, 1 грудня, затримало 58-річного російського олігарха за підозрою у відмиванні грошей.

Про це йдеться у повідомленні NCA за 3 грудня.

Зазначається, що бізнесмена затримали у його резиденції в Лондоні разом із ще двома чоловіками,  Згодом усіх трьох затриманих звільнили під заставу.

Британське агентство не називає прізвищ затриманих. Але, за даними видання "Українська правда", йдеться про мільярдера Михайла Фрідмана.

Нагадаємо, раніше  Фрідман заявив, що хоче стати громадянином України і перереєструвати сюди свої активи. Він також просив мінфін Великобританії розблокувати $1 млрд на докапіталізацію "Альфа-Банку України".

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