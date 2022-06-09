Російський олігарх Фрідман хоче стати громадянином України і перереєструвати сюди свої активи, - голова НАЗК

Російський олігарх Михайло Фрідман хоче стати громадянином України.

Про це в інтерв'ю Forbes розповів голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков.

"Наскільки мені відомо, Михайло Фрідман консультується з українською владою стосовно того, щоб отримати українське громадянство та перереєструвати основні активи до України. Такий сценарій можливий і для інших великих російських бізнесменів українського походження, наприклад, це Віктор Вексельберг, який народився у Дрогобичі", - сказав Новіков.

Він розповів, що російські олігархи втратять усе майно в ЄС, якщо не засудять публічно війну, президента країни-агресора Путіна, а також не визнають територіальну цілісність України включно з Кримом і Донбасом.

"Група Єрмака – Макфола найближчим часом напрацює рамки подальших дій підсанкційних осіб і можливу процедуру виходу з-під санкцій, у тому числі шляхом передачі коштів чи активів у "фонд покаяння". Поки триває обговорення цієї ідеї. Остаточне рішення прийматиме президент України", - додав очільник НАЗК.

Якщо Ізраїль приєднається до так званої санкційної коаліції (сюди також мають долучитися Туреччина та, можливо, ОАЕ), то Фрідман, будучи також громадянином Ізраїлю, може не потрапити під санкції, позбувшись російського паспорта.

Нагадаємо, сьогодні Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти президента Росії Володимира Путіна. А напередодні НАЗК доповнило санкційний список Єрмака-Макфола ще майже 800 особами та компаніями.