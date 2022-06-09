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В небі Сумщини збили крилату ракету росіян, - Живицький

Ворожу ракету збили сьогодні вдень.

В небі Сумщини збили крилату ракету росіян, - Живицький

Сьогодні вдень, 9 червня, під час повітряної тривоги, над Сумською областю збили російську крилату ракету.

Про це повідомив очільник Сумської облвійськадміністрації (ОВА) Дмитро Живицький.

Він уточнив, що ракету збили над Роменським районом Сумської області.

Збив ракету літак Повітряних Сил України.

Фото: Дмитро Живицький

Фото: Дмитро Живицький

Фото: Дмитро Живицький

Фото: Дмитро Живицький

Нагадаємо, вчора ввечері, 8 червня, після 21:00 з території Росії був мінометний обстріл Шалигінської громади на Сумщині. А уранці 8 червня російські військові обстріляли з артилерії прикордоння Сумської області з території РФ. Було пошкоджено шість приватних будинків, господарча споруда, автомобіль та лінія електромережі. Близько 12-ої години загарбники обстріляли прикордонне село Шосткинського району на Сумщині. Було зруйновано будівлю прикордонного пункту.

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