МЗС назвало суд окупантів над бійцями Інтернаціонального легіону "нікчемним"

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на так званий суд в ОРДО над бійцями Інтернаціонального легіону.

"Усі іноземці, які воюють на українській території в складі Збройних Сил України, є військовослужбовцями ЗСУ. Відповідно до міжнародного гуманітарного права, на них поширюється правовий статус комбатантів. Усі військовослужбовці ЗСУ, які потрапляють у полон ворога, користуються правами військовополонених. Ворогу забороняється вчиняти щодо них насилля, залякувати чи негуманно поводитися", - підкреслив речник МЗСУ Олег Ніколенко.

Він зазначив, що так званий "судовий процес" у тимчасово окупованій Донеччині над захисниками України є "нікчемним".

"Такі публічні судилища ставлять інтереси пропаганди вище закону й моралі, підривають механізми повернення військовополонених. Український уряд продовжить докладати максимальних зусиль заради звільнення всіх захисників України", - наголосив речник міністерства.

Нагадаємо, нині так званий суд в ОРДО присудив смертну кару трьом бійцям Інтернаціонального легіону оборони України.