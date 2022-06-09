Окупанти розсилають повідомлення, у яких ідеться про можливий повторний наступ російських військ у Київській області.
Про це повідомляє у Facebook Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
“Увага! Ворог намагається посіяти паніку серед населення міст України, які були звільнені від окупації. Виявлено розсилку текстових повідомлень, у яких йдеться про можливий повторний наступ агресора у Київській області”, – йдеться в повідомленні.
В Управлінні стратегічних комунікацій зауважили, що ЗСУ пильно стежать за діями армії РФ на кордонах, контролюють ситуацію і завжди готові до можливої повторної зустрічі з російськими окупантами.
“Не піддавайтесь на провокації! Довіряйте тільки перевіреним джерелам”, – наголосили у Управлінні.
Нагадаємо, Центр протидії дезінформації пояснив, як підвищити "інформаційний імунітет". Зокрема, необхідно не реагувати на занадто емоційні повідомлення та не поширювати неперевірену інформацію.