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Окупанти розсилають фейкові повідомлення про повторний наступ на Київщину

Ворог намагається посіяти паніку у звільнених від окупації населених пунктах.

Окупанти розсилають фейкові повідомлення про повторний наступ на Київщину
Фото: Media Confidential

Окупанти розсилають повідомлення, у яких ідеться про можливий повторний наступ російських військ у Київській області.

Про це повідомляє у Facebook Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

“Увага! Ворог намагається посіяти паніку серед населення міст України, які були звільнені від окупації. Виявлено розсилку текстових повідомлень, у яких йдеться про можливий повторний наступ агресора у Київській області”, – йдеться в повідомленні.

Фото: Управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Facebook

В Управлінні стратегічних комунікацій зауважили, що ЗСУ пильно стежать за діями армії РФ на кордонах, контролюють ситуацію і завжди готові до можливої повторної зустрічі з російськими окупантами.

“Не піддавайтесь на провокації! Довіряйте тільки перевіреним джерелам”, – наголосили у Управлінні.

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації пояснив, як підвищити "інформаційний імунітет". Зокрема, необхідно не реагувати на занадто емоційні повідомлення та не поширювати неперевірену інформацію.

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