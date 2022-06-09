​Слідчі Нацполіції вже порушили понад 16 тисяч кримінальних проваджень проти військових РФ та їх посібників

Провадження відкриті за статтями порушення правил та звичаїв війни, посягання на територіальну цілісність, диверсії та колабораціонізм

Слідчі Національної поліції України вже порушили понад 16 тисяч кримінальних проваджень проти військових РФ та їхніх посібників. Провадження відкриті за статтями порушення правил та звичаїв війни, посягання на територіальну цілісність, диверсії та колабораціонізм.

Про це на брифінгу повідомив начальник департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування НПУ Олексій Сергєєв, передає кореспондент LB.

«Слідчими Національної поліції розпочато понад 16300 кримінальних проваджень за фактами вчинення злочинів військовослужбовцями збройних сил РФ та їх пособниками», — заявив він.

Найбільше проваджень відкрито за статтею порушення законів та звичаїв війни.

«За такими статтями Кримінального кодексу: ст. 438 — порушення законів та звичаїв війни — 11740, ст. 110 КК — посягання на територіальну цілісність і недоторканість — 4088, ст. 111-1 — колабораціонізм — 669, ст. 113 — диверсія — 37, ст. 111 — державна зрада — 37, ст. 258 — терористичний акт — 17, ст. 437 — планування, підготовка розв’язання та вчинення війни — 24», — додав він.

Нагадаємо, напередодні в Житомирській області затримали жительку, яку звинувачують у державній зраді. Раніше мешканцю Слов’янська, який передавав окупантам дані про ЗСУ, повідомили про підозру.