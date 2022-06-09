В ОК “Південь” повідомили про важку ситуацію в Бериславському районі Херсонщини
В ОК “Південь” повідомили про важку ситуацію в Бериславському районі Херсонщини
ЗСУ подякували Франції за артилерійські установки Caesar
ЗСУ подякували Франції за артилерійські установки Caesar
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Як Україна врятувала Землю від чергової світової війни
Як Україна врятувала Землю від чергової світової війни
Сергій Жадан: «Цей дощ надовго. Говорю не про термін війни, а про термін потрясіння, його масштаб»
Сергій Жадан: «Цей дощ надовго. Говорю не про термін війни, а про термін потрясіння, його масштаб»
Паспорт із тризубом. Кому і за що Порошенко та Зеленський давали українське громадянство
Паспорт із тризубом. Кому і за що Порошенко та Зеленський давали українське громадянство
Цвіт Чернігівщини. Частина третя. 30 кілометрів до кордону з окупантами
Цвіт Чернігівщини. Частина третя. 30 кілометрів до кордону з окупантами
Ворог розмістив дивізіон "Іскандер-М" біля адмінмежі з Херсонщиною і десятки танків у 35 км від Запоріжжя
Ворог розмістив дивізіон "Іскандер-М" біля адмінмежі з Херсонщиною і десятки танків у 35 км від Запоріжжя
ГоловнаСуспільствоПодії

​Слідчі Нацполіції вже порушили понад 16 тисяч кримінальних проваджень проти військових РФ та їх посібників

Провадження відкриті за статтями порушення правил та звичаїв війни, посягання на територіальну цілісність, диверсії та колабораціонізм

​Слідчі Нацполіції вже порушили понад 16 тисяч кримінальних проваджень проти військових РФ та їх посібників
Фото: скріншот відео

Слідчі Національної поліції України вже порушили понад 16 тисяч кримінальних проваджень проти військових РФ та їхніх посібників. Провадження відкриті за статтями порушення правил та звичаїв війни, посягання на територіальну цілісність, диверсії та колабораціонізм.

Про це на брифінгу повідомив начальник департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування НПУ Олексій Сергєєв, передає кореспондент LB.

«Слідчими Національної поліції розпочато понад 16300 кримінальних проваджень за фактами вчинення злочинів військовослужбовцями збройних сил РФ та їх пособниками», — заявив він.

Найбільше проваджень відкрито за статтею порушення законів та звичаїв війни.

«За такими статтями Кримінального кодексу: ст. 438 — порушення законів та звичаїв війни — 11740, ст. 110 КК — посягання на територіальну цілісність і недоторканість — 4088, ст. 111-1 — колабораціонізм — 669, ст. 113 — диверсія — 37, ст. 111 — державна зрада — 37, ст. 258 — терористичний акт — 17, ст. 437 — планування, підготовка розв’язання та вчинення війни — 24», — додав він.

Нагадаємо, напередодні в Житомирській області затримали жительку, яку звинувачують у державній зраді. Раніше мешканцю Слов’янська, який передавав окупантам дані про ЗСУ, повідомили про підозру.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також