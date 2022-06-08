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​Два місяці збирала розвіддані для росіян: жительку Житомирщини викрили в державній зраді

Інформацію передавала російському кураторові.

​Два місяці збирала розвіддані для росіян: жительку Житомирщини викрили в державній зраді
Фото: Пресслужба Житомирської обласної прокуратури

У Житомирській області затримали жительку, яку звинувачують у державній зраді.

Про це повідомили в пресслужбі Житомирської обласної прокуратури.

Підозрювана - жителька одного із сіл Чуднівської територіальної громади. Жінка від початку квітня й донині виконувала вказівки куратора з РФ. Вона неодноразово відвідувала навколишні населені пункти і збирала інформацію про місце дислокації ЗСУ, чисельність особового складу, маршрути пересування та кількість військової техніки, розташування блок-постів, їхні GPS-координати тощо.

Фото: Пресслужба Житомирської обласної прокуратури

"Зв’язувалася з агентом держави-агресора по мобільному телефону через додатки соцмереж, передаючи усю зібрану інформацію та локації розташування, які використовувалися збройними силами російської федерації для ведення війни проти України. Правоохоронцями задокументовано щонайменше 10 фактів передачі підозрюваною зібраної інформації співробітнику збройних сил рф", - розповіли в прокуратурі.

У затриманої провели обшук помешкання, вилучили телефон, де були встановлені додатки для зв’язку з російським куратором.

Жінці повідомили про підозру, а до суду подали клопотання щодо обрання особі запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Затриманій загрожує позбавлення волі на строк 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, ДБР відкрило провадження щодо мера Святогірська, який публічно підтримав окупантів. Також підозрюють у держзраді співробітника прикордонної служби з Рівненщини.

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