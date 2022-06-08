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​75% посівних площ вже засіяні, - Аграрна рада

Пріоритети щодо засівання окремих культур були частково змінені.

​75% посівних площ вже засіяні, - Аграрна рада
Денис Марчук
Фото: LB.ua

Аграрії впоралися з весняною посівною кампанією. Реальні показники - кращі від прогнозних 60% посіву. Хоча змінені пріоритети щодо засівання окремих культур. Сезонні овочі з південних областей наразі заміщуються з центральних та західних регіонів України.

Про це на брифінгу заявив заступник Голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, передає кореспондент LB.ua.

"Ми впоралися з завданнями весняної посівної кампанії. У нас були гірші прогнози ще на початку стартової кампанії. Ми прогнозували, що ми засіємо десь 60% у порівнянні з минулим роком. Але показник вже кращий. 75% від запланованих площ та у порівнянні з минулим роком ми вже засіяли. А це показник того, що ми, як аграрна держава в змозі себе забезпечити продовольством та мати можливість здійснювати експорт зернових та олійних культур, виконуючи наші контракти та отримувати такі необхідні кошти валютної виручки", - сказав він.

Водночас Марчук підтвердив, що були частково змінені пріоритети щодо засівання окремих культур.

"В умовах, коли ми зараз не можемо експортувати, продавати, треба було думати також про зберігання майбутнього урожаю. Деякі аграрії віддали перевагу не тим культурам, які могли б дати великі обсяги, як з кукурудзою. А, наприклад, замінювали її соєю.., на зберігання якої йде значно менше. Також ми говоримо про часткову заміну посіву та висадження овочів. Раніше зараз окуповані території Миколаївщини та Запоріжжя були фактично постачальниками по ранніх та сезонних овочах. Тому потрібно було з розумінням підходити до їх заміщення. На сьогодні центральні та західні регіони взяли на себе цю функцію заміщення овочів. Ми сподіваємося на хороший врожай та на те, що ми не так багато втратимо»", - додав він.

Марчук прогнозує, що цього року доведеться збирати врожай пізніше. Та вже на першому етапі виникають проблеми з паливно-мастильними матеріалами.

"Збір озимих культур розпочнеться через пару тижнів. Але потрібні для цього кошти та забезпечення с/г виробників паливно-мастильними матеріалами. Бо весняну кампанію ми пройшли ще на певних запасах. Але сьогодні є труднощі… Це завдання номер один перед Кабміном та нами, як профільною асоціацією, щоб забезпечити аграріїв паливно-мастильними матеріалами. На сьогодні розуміння цієї проблеми вже є", - додав він.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в Україні було засіяно 75% від минулорічних площ.

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