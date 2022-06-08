Ворог надсилає українським військовим повідомлення з погрозами, - МВС

Розсилка здійснюється через SMS, а також через мобільні месенджери.

Міністерство внутрішніх справ попереджає про провокаційні повідомлення, які спецслужби Росії скидають у месенджери українським військовослужбовцям для залякування та дестабілізації.

Про це повідомила пресслужба МВС.

"Увага! Ворог розсилає погрози. Не піддавайтесь на провокації! Спецслужби РФ намагаються залякувати українських військовослужбовців, розсилаючи на особисті телефонні номери письмові повідомлення з погрозами. У них лунають заклики зрадити присязі, скласти зброю, здаватися в полон або перейти на бік ворога", - йдеться у повідомленні.

Погрози ворог посилює персональними даними українських бійців – прізвищем, кодом платника податків, місцем реєстрації та іноді даними про чисельність та склад сім'ї.

"Розсилка йде через SMS, а також через мобільні месенджери "Телеграм", "Вайбер", "Сігнал" або "Ватсап", - уточнили в міністерстві.

Нагадаємо, у травні СБУ викрила на Київщині колишнього правоохоронця, який продавав державні бази даних.