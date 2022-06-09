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Молодь Маріуполя хочуть змусити складати радянські нормативи ГТО, - радник міського голови

Перші змагання запланували на кінець червня.

Молодь Маріуполя хочуть змусити складати радянські нормативи ГТО, - радник міського голови
Фото: скрін відео

Окупаційна влада Маріуполя хоче змусити місцеву молодь складати радянські нормативи ГТО.

Про це розповів радник міського голови Петро Андрющенко.

"Для молоді - ГТО перекладається як "готов к труду и обороне". Таке собі мотиваційне радянське знущання. З дитинства пам’ятаю норматив з кидання гранати на довжину наприклад. Ці ідіоти реально відроджують радянський союз в імперської обгортці", - заявив Андрющенко.

Перші "змагання" зі складання таких нормативів окупанти планують провести наприкінці цього місяця

Нагадаємо, днями двох студентів Маріупольського коледжу повернули на підконтрольну Україні територію.

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