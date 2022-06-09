Венедіктова зустрілася з Незалежною міжнародною комісією ООН, що розслідує злочини в Україні

За словами генпрокурора, є 104 підозрювані у воєнних злочинах, 8 справ передано до суду, отримали 3 вироки.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова зустрілася з Незалежною міжнародною комісією ООН з розслідування злочинів в Україні.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу генерального прокурора.

З Еріком Мьосе, Ясмінкою Джумхур, Пабло де Грейфом та іншими членами комісії і слідчої групи генпрокурор обговорила роботу національних органів правопорядку і правосуддя, а також міжнародного юридичного фронту, який розслідує злочини російської армії в нашій державі.

За словами Венедіктової, наразі є 104 підозрювані у воєнних злочинах, 8 справ передано до суду, також уже отримали 3 вироки.

Під час зустрічі порушили проблему масштабів незаконного переміщення людей, сексуальне насилля, обмеження свободи слова на окупованих Росією територій, а також питання дотримання прав військовополонених. "Дуже важливо, що Комісія зараз на нашій землі і збиратиме правду про війну в Україні: докази злочинів, порушень прав людини, міжнародного гуманітарного права. Її звіт на Генасамблеї ООН та Раді ООН з прав людини буде ключем для розуміння всього світу про жахи і звірства, які кояться в центрі Європи у 21 столітті. Тож ми готові допомогти Комісії інформацією та даними та всіляко сприяти її роботі", – наголосила Венедіктова.

Нагадаємо, нещодавно генпрокурор повідомила, що Україна розслідує понад 20 кримінальних проваджень щодо примусового переміщення осіб у Росію та Білорусь. А слідчі Нацполіції вже порушили понад 16 тисяч кримінальних проваджень проти військових РФ та їх посібників.