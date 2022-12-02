Росія планувала анексувати Україну до серпня 2022 року, – Королівський інститут об’єднаних сил

Росія планувала вторгнутися в Україну протягом 10 днів, потім окупувати її та анексувати до серпня 2022 року. Її план передбачав обманний маневр – відволікання ЗСУ подалі від Києва, що мало б сприяти швидкому захопленню столиці.

План цього обману переважно вдався, бо росіяни досягли переваги в співвідношенні сил 12:1 на півночі від Києва. Але висока оперативна секретність привела до того, що російські сили були неготовими на тактичному рівні до реалізації плану, йдеться у звіті британського аналітичного центру "Королівський Об'єднаний інститут оборонних досліджень" (Royal United Services Institute for Defence and Security Studies – RUSI).

Тактична компетентність росіян виявилася значно нижчою від очікуваної.

У звіті додали, що Україна успішно ухилилася від початкової хвилі ударів Росії, розвівши в різні місця свої арсенали, авіацію та протиповітряну оборону. І навпаки, росіянам вдалося залучити 75% об’єктів статичної оборони за перші 48 годин війни.

У центрі зазначили, що різниця в чисельності між російською та українською артилерією була не такою значною на початку конфлікту, з перевагою трохи більше 2:1. Зокрема, у росіян були 2433 системи ствольної артилерії проти 1176 і 3547 реактивних систем залпового вогню проти 1680. Україна зберігала артилерійський паритет перші півтора місяця, а потім почала вичерпувати боєприпаси, тож до червня окупанти мали перевагу в обсязі вогню 10:1.

Аналітики повідомили, що стратегічною ціллю Росії під час вторгнення в Україну було підкорення Української держави. Цей план був сформульований насамперед російськими спецслужбами та основною групою в адміністрації президента за підтримки високопосадовців у міністерстві оборони.

Підготовка до повномасштабного вторгення Росії почалася ще в березні 2021, коли Москва нагнала військових до українських кордонів. Цей крок, серед іншого, мав на меті перевірити реакцію західних партнерів України.

Концепція російського вторгнення була розроблена навколо кількох ключових припущень:

Швидкість є критичною для успіху, щоб зробити реакцію міжнародної спільноти нерелевантною:

Ліквідація лідерів України усуне бар’єр для проросійськи налаштованих українців, які можуть висловити підтримку окупації:

Контроль над опаленням, електроенергією та фінансами був би ефективним засобом контролю над апатичною більшістю українського населення:

Російські військові могли перемогти українських військових на полі бою.

Відповідно до цього ФСБ, міністерство оборони і адміністрація президента розробили план з досягнення стратегічної путінської мети. Основними його цілями були:

Понизити обороноздатність України шляхом знищення її повітряних, морських сил і сил протиповітряної оборони.

Розгромити українські сухопутні війська, закріпивши їх на Донбасі.

Розсіяти волю та здатність України чинити опір шляхом усунення політичних і військових сил України та захопити критичних центрів політичної та економічної влади.

Ввести український уряд в оману щодо часу, місця, обсягу та масштабу вторгнення Росії.

На початковому етапі Росія не збиралась знищувати критичну інфраструктуру України, бо розраховувала, що вона їй знадобиться після того, як вона захопить владу.

Російські війська були поділені на групи і мали захопити адміністративні центри лівого берега Дніпра, а також Київ, Миколаїв, Херсон, Одесу. Північне угруповання мало зосередитися на Києві.

Одна група була сформована в Білорусі і позначалася літерою V. Саме вони мали напасти на Київ з правого берега. Друга група була сформована в Брянську – O – і мала наказ оточити столицю з лівого берега. Командний пункт Південного військового округу командував підрозділами з тактичним позначенням "Z в квадраті", він отримав наказ атакувати з окупованого Криму для встановлення контролю над Північно-Кримським водоканалом, Енергодаром та Запорізькою АЕС, оточити Маріуполь, взяти під контроль мости через Дніпро і просуватися правим берегом до Вознесенська з метою захоплення Південно-Української атомної електростанції. Угруповання з символом Z мало зосередитися на Донбасі.

Аналітики додали, що план Росії взагалі не передбачав варіанту її поразки. При цьому значна частина військових не була поінформована, що метою вторгнення є саме окупація держави.

Крім того, російська армія мала вбити українців, які були незгодні з окупацією. Москва вважала, що керівництво України під час вторгнення або втіче, або буде ліквідоване. Передбачалося, що шоковане населення не зможе мобілізуватися, а протести можна буде придушити силою. Займатися цим мала національна гвардія Росії.

Королівський Об'єднаний інститут оборонних досліджень – британський аналітичний центр, що спеціалізується на проблемах міжнародної безпеки та військової справи. Заснований 1831 р. за ініціативою фельдмаршала Артура Веллсі.