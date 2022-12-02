У Генштабі оцінили втрати армії РФ з початку повномасштабної війни у 90 090 осіб

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках.

З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила у війні з Україною близько 90 090 осіб. Учора Збройні сили ліквідували близько 650 окупантів і багато військової техніки.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.12 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 90 090 (+650) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2 916 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 5 883 (+6) од,

артилерійських систем – 1 905 (+1) од,

РСЗВ – 395 (+0) од,

засоби ППО ‒ 210 (+0) од,

літаків – 280 (+0) од,

гелікоптерів – 262 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1564 (+2),

крилаті ракети ‒ 531 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 464 (+23) од,

спеціальна техніка ‒ 163 (+0).

Нагадаємо, за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Григорівка, Виїмка, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Курдюмівка, Північне, Первомайське, Красногорівка та Мар’їнка на Донеччині.