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У Генштабі оцінили втрати армії РФ з початку повномасштабної війни у 90 090 осіб

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках.

У Генштабі оцінили втрати армії РФ з початку повномасштабної війни у 90 090 осіб
Фото: EPAUPG

З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила у війні з Україною близько 90 090 осіб. Учора Збройні сили ліквідували близько 650 окупантів і багато військової техніки.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.12 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 90 090 (+650) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2 916 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5 883 (+6) од,
  • артилерійських систем – 1 905 (+1) од,
  • РСЗВ – 395 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 210 (+0) од,
  • літаків – 280 (+0) од,
  • гелікоптерів – 262 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1564 (+2),
  • крилаті ракети ‒ 531 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 464 (+23) од,
  • спеціальна техніка ‒ 163 (+0).

 

Нагадаємо, за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Григорівка, Виїмка, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Курдюмівка, Північне, Первомайське, Красногорівка та Мар’їнка на Донеччині.

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